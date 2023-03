Daniel, em casa: para o pai, o dia a dia nos vídeos mostra situações legais (Fotos: Rachel Ribas)

Carla e André esperavam seu segundo filho em 2021 quando receberam uma notícia angustiante ainda durante a gestação: a criança teria síndrome de Down, uma alteração genética. Ao invés de desanimar, o casal buscou fontes de pesquisa, passou a conhecer o assunto e com isso conseguiu receber bem o menino Daniel, nascido em julho de 2021. Após o nascimento, Carla e André criaram perfis no Instagram e no TikTok mostrando o dia-a-dia de Daniel (Gabriel_e_danielt21). Os vídeos do menino curitibano passaram a viralizar. Um deles passou de 1 milhão de visualizações. Esta terça-feira (21) é o Dia da Síndrome de Down.



A atitude de mostrar o cotidiano do menino tem uma razão de ser: “Poder divulgar que um filho com síndrome de Down não é algo para ser escondido ou para ser rejeitado”, afirma André Azevedo, pai de Daniel. “Sim, eles são normais, são inteligentes e podem fazer qualquer coisa normalmente. Precisam de atenção e de estímulo. Por isso gostamos de mostrar que a Síndrome de Down pode ser superada”.



O primeiro momento a superar foi a notícia do diagnóstico, meses antes do nascimento de Daniel. “Foi terrível! Médicos insensíveis e um vácuo no estômago! Algo muito difícil de lidar”, afirmou Azevedo. Num primeiro momento, ele e Carla se sentiram desamparados. “Mas, logo após, buscamos ajuda em Deus e com especialistas e exames complementares fechamos o diagnóstico da Síndrome de Down”.



Nos vídeos, Daniel faz coisas cotidianas de crianças da sua idade, com jogar bola, ficar de pé, nadar na piscina (com uma instrutora), pegar o próprio pé ou simplesmente dar risada. O campeão de visualizações é um em que o menino aparece cruzando os braços, com beicinho de mau humor. “Passamos de 1 milhão (de views) porque o dia a dia mostra situações normais e algumas ações se tornaram bem legais”, afirmou Azevedo.



Os vídeos de Daniel são publicados sem periodicidade fixa. Às vezes diários, às vezes semanais. André e Carla também usam as redes sociais para trocar ideias com outros pais que têm filhos com Down. “Usamos grupos específicos para ajudar e ser ajudado quando necessário, trocar ideias, tratamentos e discutir ideais sobre a Síndrome de Down”, disse Azevedo. “Ajudamos pessoas do mundo inteiro também, eu com os pais e Carla com as mães”.



Para os pais, os vídeos também servem para registrar o desenvolvimento do filho, que está perto de completar 2 anos. O número de seguidores não se restringe a Curitiba, onde a família mora. “Até mesmo pessoas do outro lado do mundo nos seguem. Itália, França, EUA, México e até das Ilhas Maurício”, afirmou Azevedo.



Apesar da boa aceitação dos vídeos de Daniel, os pais admitem que há preconceito sobre crianças com a síndrome. “Por enquanto o preconceito é velado. Todos acham que nós não vamos dar conta. Mero engano”, diz André. “Infelizmente nós teremos que tratar e lidar com isso no futuro, porque o mundo ainda não está preparado para não existir o preconceito”.

Sul é a região com mais casos de Down no Brasil

Segundo dados da Declaração de Nascido Vivo, documento padrão para registro no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), foram notificados 1.978 casos de Síndrome de Down de 2020 a 2021, último período com dados disponíveis. Em relação às regiões com maiores prevalências, destacam-se o Sul, (5,48 por 10 mil) e o Sudeste (5,03 por 10 mil). A prevalência geral da no Brasil neste período foi 4,16 por 10 mil nascidos vivos. Segundo cálculos de especialistas, a chance estatística de ocorrer um nascimento de criança com Down é de um a cada 600.



A Síndrome de Down é uma condição genética causada pela presença de três cromossomos 21 nas células dos indivíduos – o normal seria dois cromossomos. Por isso, também é conhecida como Trissomia do Cromossomo 21 (ou T21). A alteração genética é causada por uma divisão celular atípica durante a divisão embrionária.



Contudo, não se sabe por que isso acontece. Segundo especialistas, não se provou até hoje a relação entre Síndrome de Down com estilo de vida dos pais, ações durante a gestação ou consumo de cigarro, bebidas ou remédios. Por outro lado, os médicos apenas costumam monitorar com mais atenção a gestação de mulheres acima de 35 anos.



As pessoas com Down apresentam características físicas peculiares e semelhantes entre elas, como olhos oblíquos, rosto arredondado, mãos menores e comprometimento intelectual. Apesar de um certo padrão físico, cada pessoa com Down tem um ritmo de desenvolvimento próprio. E tem personalidade própria. Elas estão cada vez mais incluídas nos diversos diferentes setores da sociedade, como mercado de trabalho e escolas. No Paraná, em 2022, havia 14 mil crianças com Síndrome de Down nas escolas estaduais.

Daniel precisa de estímulos diariamente, diz o pai

A alegria de Daniel na maioria de seus vídeos contrasta com algumas dificuldades que demandam empenho dos pais e de especialistas em algumas áreas. Segundo André Azevedo, o menino é saudável, mas precisa ser estimulado diariamente para um desenvolvimento mais completo, tanto físico quando intelectual. Além disso, há algumas restrições. Daniel não come nada com açúcar, por exemplo.



“(Daniel) Faz terapias diariamente, como fisioterapia, fonoaudiologia, musicoterapia, psicomotricidade aquática, terapia ocupacional”, afirmou o pai. “Isso faz com que a Carla se dedique por um período maior. A estimulação precoce é essencial para superar a deficiência intelectual gerada pela Síndrome de Down”.



Daniel tem um irmão mais velho, Gabriel – os dois irmãos emprestam o nome aos canais de vídeos. Azevedo diz que o carinho é igual para os dois filhos, mas admite que o mais novo precisa de mais atenção. E garante que não há ciúme entre os irmãos. “O Gabriel tem 10 anos é um irmão muito prestativo, brincalhão e apaixonado pelo Daniel. Ele entende que o Daniel necessita de um tempo maior”.



Sobre o açúcar, a mãe de Daniel, Carla, explica que agora é recomendado evitar açúcar para qualquer bebê até os 2 anos de idade. “Então com ele nós estamos tentando fazer o recomendado”, afirmou ela.

Rápidas

Dia da Síndrome de Down

O dia 21 de março (21/3) foi escolhido para ser o Dia Mundial da Síndrome de Down. Isso porque representa o 21º cromossomo que sofre a trissomia (triplicação), o que causa a síndrome. Oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas desde 2012, trata-se de uma data de conscientização global para celebrar a vida e garantir que portadores da síndrome tenham as mesmas liberdades e oportunidades que as outras pessoas.



História

A Síndrome de Down foi descrita pela primeira vez em 1866, quando o cientista e médico inglês John Langdon Down se referiu a ela como um quadro clínico com identidade própria. Em 1958, o médico pediatra francês Jérôme Lejeune e a geneticista escocesa inglesa Pat Jacobs descobriram a origem cromossômica da síndrome. A partir daí, passou a ser considerada genética.