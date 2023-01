BPMOA

Um menino de 3 anos se afogou na tarde desta terça (3) na piscina de uma casa nas proximidades da represa do Capivari, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele foi retirado da água por familiares após ficar submerso por dois minutos, em parada respiratória.

Após ser atendida inicialmente pela equipe do Corpo de Bombeiros (SIATE), a criança voltou a respirar. as com nível de consciência ainda rebaixado, sendo estabilizada pelos Operadores de Suporte Médico do do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (Bpmoa).