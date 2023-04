Reprodução/BPMOA

Um menino de apenas cinco anos foi atropelado no início da tarde desta quarta (12) em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O acidente aconteceu na Rua Girassóis, no bairro Boa Vista na frente da Escola Municipal Palmas.

Após atendimento em ambulância do Siate, o menino foi transportado de helicóptero do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) em estado grave até o Hospital do Rocio, em Campo Largo.