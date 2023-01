Polícia Civil

Um menino de cinco anos morreu na última terça (4) em Apucarana, no Norte do Paraná, após beber veneno que estava em uma garrafa de refrigerante na chácara onde morava com a mãe e o padrasto. Ele estava internado na UTI do Hospital Providência Materno Infantil desde sábado, quando ingeriu o veneno.

A Polícia Civil investiga o caso. Até agora o que se sabe é que o caseiro teria entregado a garrafa com o produto para usar na horta da propriedade, mas a criança confundiu a embalagem e ingeriu o líquido. A mãe e o padrastro podem ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Eles já foram ouvidos pela polícia e não foram presos.

A polícia também investiga uma denúncia encaminhada ao Conselho Tutelar de maus-tratos contra o casal.