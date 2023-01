Marcello Casal Jr/Agência Brasil

De acordo com os dados da B3, divulgados na terça-feira, as vendas financiadas de veículos em 2022 ficaram abaixo do desempenho de 2021. No total, foram 5,4 milhões de financiamentos, o que representa uma queda de 8,2% em relação a 2021. Fatores como alta da taxa básica de juros, valorização dos usados e menor poder de compra da população foram itens que influenciaram no desempenho.



Entretanto, nos últimos meses de 2022 percebeu-se uma leve melhora no mercado. Em dezembro do ano passado, foram vendidas 483 mil unidades através de financiamentos, entre novos e usados, contra 457 mil em novembro, aponta a B3, operadora do Sistema Nacional de Gravames (SNG), a maior base privada do país, que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil.



No segmento de autos leves, a alta foi de 6,3% em dezembro em relação ao mês anterior. Comparado com dezembro de 2021, o número de financiamentos caiu 7,4%. Já o financiamento de veículos pesados teve crescimento de 18,8% na comparação com novembro e recuo de 1%, considerando o mesmo período de 2021.



Mais uma vez o segmento de motos oscilou positivamente em 0,3% no número de financiamentos em relação a novembro, com 103 mil unidades, e cresceu 9,4% na comparação com dezembro de 2021. Na comparação com o ano de 2021, as vendas de motos financiadas tiveram alta de 13,8%.



“A tendência é que o crescimento dos últimos meses de 2022 seja mantido e, se isso acontecer, o número de financiamentos em 2023 deve superar o do ano anterior. O mercado mostra importantes sinais de recuperação e estamos otimistas de que esses dados serão ainda melhores ao longo deste ano”, analisa Marcelo Ciscato, diretor da Alias Tecnologia, fornecedora de soluções tecnológicas para empresas públicas e privadas que atuam no segmento de registro de financiamento de veículos.



