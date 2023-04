Daniel Castellano / SMCS

O Mercado Municipal Capão Raso (MMCR) completa 31 anos no próximo domingo (9/4). Para comemorar a data, a partir deste sábado (8/4) até 15 de abril, o local terá atividades gratuitas para crianças e decoração especial.

Haverá um parque infantil inflável com tobogã, piscina de bolinhas, cama elástica, castelo, guerra de cotonete e muita festa. E nos sábados, dias 8 e 15, o espaço terá show de mágica do Palhaço Piri.

O mercado funciona de segunda a sexta-feira, das 14h às 21h, e aos sábados, das 10h às 19h.

Mudanças

Referência de comércio da região, durante 28 anos, o espaço permaneceu com o nome de Shopping Popular e apenas há 3 anos foi reinaugurado como Mercado Municipal, sendo o terceiro da capital (além do tradicional do Centro e o do Cajuru).

A mudança de nome era uma antiga reivindicação dos comerciantes e também da população da região.

O local é administrado pela Urbanização de Curitiba (Urbs) e conta com área de 12 mil metros quadrados e 100 lojas, com diversas opções de alimentação, frutas, verduras e um Armazém da Família. Além do comércio com lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas, correio e cafeteria.

Com a mudança de nome também veio também uma revitalização. O espaço da Prefeitura passou por processo de paisagismo, área de alimentação, jardim e decoração. Além disso, ganhou novos pisos, pintura e janelas com destaque para o Largo Arquiteto Ceneviva, inédito espaço para eventos que integra o local.

O gestor da área comercial do Mercado Municipal Capão Raso, Elias Techy, explica que a principal ideia de renovação foi transformar o antigo Shopping Popular em uma opção para a população do entorno que procura utilidades, gastronomia e lazer para toda a família. “Estamos constantemente trabalhando para requalificar todo o espaço, a área de alimentação, das bancas e lojas para que seja uma opção agradável para a população da região e de toda a cidade”, afirmou ele.

A aposentada Delair Lacerda, 70 anos, contou que estava pela região acompanhando o marido na fisioterapia e aproveitou para conhecer o Mercado. “Sempre tive curiosidade pra conhecer aqui dentro. Moro no Guabirotuba e resolvi entrar pra ver como é. Achei bem completo com várias opções de lojas e alimentação. Gostei muito”, disse Delair.

Para quem está desde sempre trabalhando no local, como a sócia da banca de frutas e verduras Tudo em Família, Marcia Eleni Rodrigues Ferreira, 54 anos, a mudança de Shopping Popular para mercado foi bastante positiva. Além da Márcia, trabalham na banca a irmã e a mãe.

“Estamos aqui desde o início, há 31 anos. Desde que mudou para Mercado Municipal reparamos a mudança na estética e decoração, novas lojas, o que tem atraído um público diferente. Passamos pelo período difícil na pandemia e agora seguimos firmes nesta história com esse local”, salientou ela.

Melhorias

Além da revitalização de toda a estrutura física, o Mercado Municipal Capão Raso ganhou novos espaços. No final do ano passado foi aberta a nova Praça de Gastronomia, com recuperação do piso, mobiliário novo, ampliação de 166 para 218 lugares para refeições e a implantação de um lounge.

Atualmente, a praça de gastronomia conta com oito restaurantes, duas choperias, duas lanchonetes, uma sorveteria e uma creperia.

No estacionamento, o cliente paga R$ 5 por 30 minutos, R$ 10 a primeira hora e a segunda hora é gratuita.

Para os freqüentadores que vem de ônibus, o mercado permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas. O MMCR funciona de segunda a sábado, das 9h às 21h.