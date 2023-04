O mês de abril de 2023 vem com dois feriados prolongados, a Semana Santa, nesta sexta-feira até o domingo de Páscoa, e o Dia da Tiradentes, no dia 21, também em uma sexta-feira. Com isso, os constribuintes e consumidores devem ficar atentos a prazos, já que alguns serviços devem funcionar de forma diferente nestas datas.

Os Correios, por exemplo, não terá expediente nas agências nos dias 7 e 21, voltando ao normal nos dias 8 e 22.

Endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no site https://mais.correios.com.br/app/index.php.