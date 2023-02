Valquir Aureliano

Viajar ficou mais caro em 2022. Bem mais caro, aliás, dependendo do modal utilizado. Mas mesmo assim o número de viajantes saindo ou chegando na Grande Curitiba cresceu de maneira expressiva, tanto na rodoviária da capital paranaense quanto no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, o que evidencia a retomada do turismo após dois anos em que o setor foi fortemente impactado pela pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ao longo do ano passado o aumento no preço das passagens para viajar de ônibus ou de avião ficou bem acima da inflação. Enquanto o índice geral teve alta de 5,26% na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), o preço das passagens de ônibus subiram entre 6,74% (transporte intermunicipal) e 13,34% (transporte interestadual). A alta mais expressiva, entretanto, foi reservada às passagens áreas, com variação de +28,37%.

MOVIMENTO NA RODOVIARIA QUE CONCORRE COM O MOVIMENTO DE AEROPORTO



Ainda assim, o setor aéreo foi o que teve o maior aumento no fluxo de passageiros. Segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), 4.930.198 passageiros passaram pelo terminal na Grande Curitiba, o que representa uma alta de 65% em relação a 2021, quando 2.986.788 passageiros embarcaram ou desembarcaram no Afonso Pena. O aeroporto paranaense, inclusive, foi o 12º mais movimentado em todo o país, ainda que a movimentação esteja distante do período de pré-pandemia: em 2019, 6.532.995 passageiros haviam embarcado ou desembarcado no terminal, 32,5% a mais que no ano passado.



Já a rodoviária de Curitiba registrou alta de 54% na saída ou chegada de viajantes. Entre janeiro e novembro do ano passado, segundo dados da Urbs, foi registrada a movimentação de aproximadamente 4,14 milhões de passageiros no terminal, com os meses de janeiro (491 mil passageiros) e julho (450 mil) registrando os maiores movimentos ao longo do ano. No mesmo período do ano anterior, 2,69 milhões de pessoas haviam embarcado ou desembarcado no terminal, quando os meses de outubro (343 mil) e novembro (350 mil) tiveram os maiores fluxos.

Alta do diesel e desvalorização do real explicam passagens caras

O principal fator que explica o aumento do transporte rodoviário é o preço do diesel, que representava cerca de 30% dos custos do setor. No ano passado, o litro subiu em média 22,87% no país e 27,06% apenas na Região Metropolitana de Curitiba, segundo o IBGE. Com isso, em empresas como a Expresso Itamarati e a Viação Águia Branca, o peso do combustível no custo da operação subiu, passando de 31% para 38% e de 25% para 40%, respectivamente, revelou reportagem divulgada no domingo pelo Estadão.



Além da alta do combustível, a desvalorização do real também tem pressionado o preço das passagens. Grande parte das peças usadas na fabricação dos chassis e das carrocerias vem da China e tem preços dolarizados, o que elevou o valor dos ônibus, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati). A boa notícia, por outro lado, é que a associação afirma não acreditar na possibilidade de os preços continuarem avançando neste ano.

Transporte coletivo começa o Ano Novo em alta na Capital

O começo de 2023 registra crescimento no número de usuários do transporte público de Curitiba. Segundo o Painel Interativo de Passageiros, da Urbs, desde 1º de janeiro até ontem 13,7 milhões de passageiros utilizaram os famosos busões da cidade: foram 11,8 milhões de usuários no primeiro mês do ano e 1,9 milhão nos primeiros dias de fevereiro.



Para se ter uma dimensão do que isso representa, em 2022, no mesmo período, 12,3 milhões de usuários haviam utilizado o sistema, valor 11,4% inferior ao registrado no ano corrente. Já em 2021, também entre 1º de janeiro e 6 de fevereiro, 10,2 milhões de passageiros haviam sido transportados, 34,3% a menos do que neste começo de ano.



Esse movimento indica a permanência de um movimento de retomada na utilização do transporte público curitibano. Em 2022, por exemplo, 153,1 milhões de usuários utilizaram o serviço, número 35,2% superior ao registrado no ano anterior. O mês com mais passageiros transportados no ano passado foi agosto (14,4 milhões), enquanto janeiro foi o mês com menos usuários (10,1 milhões).

Hospedagem também fica mais salgada

Além do custo com as passagens, os viajantes também tiveram de suportar em 2022 uma alta nos custos com hospedagem. Enquanto a inflação (índice geral) avançou 5,26% na RMC ao longo do ano passado, o custo com hospedagem em Curitiba cresceu 21,79%. Já os curitibanos que vão para outros lugares irão se deparar com alta média de 18,21% nas diárias em hotéis pelo país, sendo que a variação chegou a ser de 26,4% em outras localidades (caso de Porto Alegre-RS).



Já quem vai adquirir pacotes turísticos em Curitiba pagará um valor 5,37% mais caro do que em outros tempos. No Brasil, entretanto, a alta média desse item foi de 17,16%, com variação recorde de 31,01% registrada em Brasília (DF).