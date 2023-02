Roberto Dziura Jr/AEN

A recuperação da Orla de Matinhos, no Litoral, caminha para uma nova fase. O Consórcio Sambaqui, vencedor da licitação pública e responsável pela execução das obras em parceria com o Instituto Água e Terra (IAT), planeja iniciar as intervenções de microdrenagem logo após as celebrações de Carnaval.



Das oito frentes de trabalho que compõem a modernização do trecho de 6,3 quilômetros entre o Morro do Boi e o Balneário Flórida, apenas o serviço de microdrenagem ainda não começou. É justamente essa medida, em conjunto com as ações de macrodrenagem, que vai minimizar os impactos causados pelas cheias na cidade, uma reclamação antiga de moradores e turistas.



“Esses serviços vão diminuir e muito as cheias em toda a região de Matinhos”, afirmou o diretor de Saneamento Ambiental do IAT, José Luiz Scroccaro.



“São 23 quilômetros de microdrenagem e pouco mais de um quilômetro de macrodrenagem”, disse. “Essas fases se completam com a macrodrenagem, escoando a água que recebe do sistema da micro. Essa integração permite ganhar cota, caimento para a água com as canaletas em U. Tudo isso faz com que o escoamento para o mar seja mais rápido, evitando problemas como cheias na cidade”.



De acordo com ele, a ação vai garantir períodos mais constantes sem alagamentos. “Claro que se houver uma chuva de grande intensidade em um curto período de tempo, aliada à maré alta, teremos cheias. Mas com um escoamento muito mais rápido e eficiente do que o sistema atual”, explicou. O diretor destacou ainda que o tempo estimado para a conclusão dos serviços de microdrenagem é de 14 meses, com investimento de R$ 39,2 milhões.