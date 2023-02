Valquir Aureliano

O tradicional bloco de carnaval Garibaldis e Sacis levou milhares de foliões à Marechal Deodoro, no Centro de Curitiba, na tarde deste domingo (5). Fantasiados e animados, eles esquentaram a avenida no dia de pré-carnaval mais lotado da capital. O tempo também ajudou.

Fotos: Valquir Aureliano

No último dia 15 de janeiro, o Bloco Garibaldis e Sacis completou 24 anos de folia. Neste período, o bloco virou uma referência na comemoração do Carnaval de rua em Curitiba. O bloco contagiou a cidade e passou a reunir a cada ano uma multidão de foliões, num movimento que se desdobrou em outros blocos, como o Garibaldinhos, que convida pais e crianças a festejarem juntos o Carnaval.

Nos últimos anos, por conta da pandemia, a saída do bloco no Carnaval curitibano ficou prejudicada, como todas as atividades. O bloco costuma reunir milhares de pessoas no Carnaval.