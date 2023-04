Reprodução/MPPR

Em Londrina, no Norte Central do estado, o Ministério Público do Paraná, por meio da 24ª Promotoria de Justiça da comarca, apresentou denúncia criminal por violência obstétrica contra um médico da rede municipal. A vítima do possível crime foi uma adolescente de 16 anos, supostamente agredida durante seu trabalho de parto, ocorrido em setembro de 2019.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA CLICANDO AQUI