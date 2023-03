(João Frigério)

O Ministério Público do Trabalho no Paraná (MPT-PR) abriu um procedimento para investigar a morte do trabalhador, de 35 anos, da construção civil ocorrida durante a demolição de um prédio. O caso ocorreu no último dia 16 de março quando três homens, pai e filho, trabalhavam na obra localizada no bairro Rebouças, em Curitiba. Segundo as informações, o processo ainda está em fase de distribuição.

Esse foi o segundo caso registrado em Curitiba em duas semanas. No começo do mês, dois trabalhadores ficaram feridos. O muro de um condomínio de luxo desabou sobre dois trabalhadores na manhã de quinta-feira, 2 de março. Eles estavam trabalhando no calçamento, ao lado do muro, de um condomínio de luxo localizado na Rua Eduardo Sprada, no bairro Campo Comprido, em Curitiba.

Na manhã desta segunda-feira, 20 de março, mais uma morte foi registrada na cidade em situação similar. A parede de um prédio antigo desabou sobre dois trabalhadores quando as vítimas trabalhavam na demolição do prédio localizado na esquina da Avenida Desembargador Motta com a Rua Dr. Pedrosa, no centro de Curitiba. O espaço era conhecido por abrigar por muitos anos o antigo bar Democratas. Um dos trabalhadores morreu na hora e outro ficou em estado grave.

Este caso, conforme a legislação brasileira, será primeiro investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) da Polícia Civil para, se for o caso, encaminhar a denúncia ao Ministério Público do Trabalho.

Procurado o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná (Sinduscon-PR), por meio de nota, informou que atua na área de Segurança do Trabalho, via Seconci-PR (Serviço Social do Sinduscon-PR). Ressaltou que a informalidade no setor representa 50% e que representa as empresas formais.

Segundo pesquisa realizada pelo Seconci, nas empresas associadas, formais, a ocorrência de acidentes do trabalho é 56% menor. E como a maior incidência de acidentes ocorre em obras informais, irregulares, os quatro Sinduscon do Estado do Paraná, junto com o Sintracon-PR, o Crea-PR e outras, constituíram há quase 20 anos o Comitê de Incentivo à Formalidade.

Ainda conforme dados do setor, a construção civil e a incorporação imobiliária investiram quase R$ 170 milhões em segurança do trabalho durante todo o ano passado. Os números fazem parte da pesquisa Acidentes de Trabalho nas Obras, que ouviu profissionais de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) em 955 canteiros de obras por todo o Brasil e foi elaborada pela Associação Brasileira de Incorporas Imobiliárias (Abrainc).

Segundo o estudo, ao longo dos 12 meses de 2022, a indústria da construção civil e da incorporação imobiliária gastou, mensalmente em cada um dos 34,7 mil funcionários, cerca de R$ 185 em equipamentos de proteção individual. Com isso, o total foi de R$ 77,2 milhões ao fim do ano.

O comitê realiza visitas em obras de empresas e obras de particulares para analisar questões legais de relações do trabalho e segurança do trabalho, afim de orientar e apontar os ajustes necessários para formalização da atividade.

Estatísticas

Apesar do grande número de casos recentes, de acordo com os dados do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho o setor da Construção Civil responde por 3% do total dos acidentes de trabalho no período analisado de 2012 a 2021 – data dos últimos dados avaliados. O setor ocupa a quinta colocação Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas e Educação Superior, ambos com 3% de participação no total.