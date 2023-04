O prefeito Rafael Greca, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella Nadas, lançam hoje, às 11 horas, os novos serviços da Central Saúde Já Curitiba.

O lançamento será na sede da Secretaria Municipal da Saúde, no Centro, onde a ministra também receberá do prefeito a comenda Ordem da Luz dos Pinhais, máxima honraria municipal, por sua atuação no combate à pandemia da Covid-19.

Nísia foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz entre 2017 e 2022, durante o período mais duro da pandemia.