Julia Prado/MS

O prefeito Rafael Greca, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella Nadas, lançam na segunda-feira (17/4), às 11h, os novos serviços da Central Saúde Já Curitiba.

O lançamento será na sede da Secretaria Municipal da Saúde, no Centro, onde a ministra também receberá do prefeito a comenda Ordem da Luz dos Pinhais, máxima honraria municipal, por sua atuação no combate à pandemia da covid-19.

Como vai funcionar

A partir de agora, ligando para 3350-9000, o curitibano poderá ter acesso a tele e videoconsulta realizadas por meio do aplicativo Saúde Já Curitiba. Inicialmente, este serviço estará disponível para pessoas de 18 a 25 anos e gradativamente a Prefeitura irá ampliar o público-alvo. Para ter acesso às novas funções, o usuário precisa ter o cadastro definitivo e senha no App Saúde Já Curitiba.

A incorporação de novas tecnologias à saúde pública curitibana é um processo de melhoria contínua. Desde a implantação do primeiro prontuário eletrônico, em 1999, até o estágio atual do Saúde Já Curitiba, muito se avançou na oferta de serviços de saúde ao alcance da mão dos usuários do SUS da capital paranaense.

Central Coronavírus

Criada em março de 2020 como Central Coronavírus, a Central Saúde Já Curitiba oferece serviço de teleatendimento em saúde, orientação e informação para população curitibana pelo telefone 3350-9000. O atendimento é realizado por profissionais de saúde, proporcionando ao usuário do SUS curitibano mais uma forma de acesso aos serviços com apoio do uso de tecnologias.

Durante a pandemia, a evolução tecnológica foi essencial para evitar a exposição desnecessária ao vírus, sem, no entanto, limitar o acesso da população ao atendimento oportuno e necessário aos serviços de saúde.

Aos poucos, foram sendo incorporados novos serviços à Central, como agendamento de vacina covid para bebês, agendamento de mamografia e preventivo do colo do útero, orientação para apoio na amamentação, apoio para parar de fumar e outras informações e orientações do SUS curitibano.

Com a entrada de funcionamento da nova fase, os curitibanos também terão acesso a soluções de tele e videoconsulta por meio do Aplicativo Saúde Já Curitiba para outras queixas agudas, e não somente para sintomas respiratórios. Queixas agudas são sintomas que surgiram recentemente e que causam desconforto e a necessidade de atendimento no mesmo dia, como dor de garganta, vômito e diarreia, dor de cabeça, mal estar geral, dor abdominal, queixa urinária, dor lombar, entre outras.

Depois de realizada a tele ou videoconsulta, o usuário também tem acesso pelo App Saúde Já Curitiba ao receituário médico para retirada de medicamento nas Unidades de Saúde de Curitiba e com QR Code para farmácias privadas, funcionalidade validada com o Conselho Regional de Medicina – CRM e Conselho Regional de Farmácia – CRF.

Projeto-piloto

Entre 10 de janeiro e 28 de março deste ano, a SMS realizou projeto-piloto de ampliação do atendimento das queixas agudas pela Central Saúde Já nas Unidades de Saúde Ouvidor Pardinho e Bairro Novo e nas UPAs Boa Vista e Sítio Cercado.

Nesse período, o público jovem, de 18 a 25 anos, foi o que mais aderiu aos novos serviços, o que motivou a escolha da faixa etária para ampliação a toda cidade. Mais de 80% dos atendimentos do projeto-piloto foram resolvidos na teleconsulta e a média de avaliação dos atendimentos teve nota 9,5.

Com as novas funcionalidades da Central Saúde Já Curitiba, o horário de atendimento foi ampliado: de segunda a sexta-feira das 7h às 22h, inclusive feriados; sábado e domingo das 8h às 20h.

Aviso de pauta: lançamento dos novos serviços da Central Saúde Já Curitiba, com a presença do prefeito Rafael Greca, da ministra da Saúde, Nísia Trindade, e da secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella

Data: segunda-feira (17/4)

Horário: 11h

Local: Central Saúde Já Curitiba – Secretaria Municipal da Saúde (Rua Francisco Torres, 830, Edifício Laucas – Centro)