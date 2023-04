Greca entrega comenda a Nísia Trindade (José Fernando Ogura/SMCS)

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, passou por Curitiba, nesta segunda-feira (17), e teve encontros com o governador Ratinho Jr e o prefeito Rafael Greca. Em evento na Secretaria Municipal da Saúde, participou do lançamento da ampliação de serviços da Central Saúde Já Curitiba. Na oportunidade, Greca assinou o decreto de criação da Central, documento que consolida a oferta de serviços virtuais de saúde aos curitibanos por ligação telefônica e videoconsulta pelo aplicativo Saúde Já Curitiba.



Ainda na secretaria, a ministra recebeu a comenda da Ordem da Luz do Pinhais, pela sua atuação como presidente da Fiocruz durante os anos mais dramáticos da pandemia de Covid-19.



Na gestão de Nísia, a sede da Fiocruz em Curitiba tornou-se a maior produtora nacional de testes para Covid-19. Durante a pandemia, foram produzidos mais de dez milhões de testes do tipo RT-PCR e mais de 37,5 milhões de teste de antígeno, em parceria com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP).



No Palácio Iguaçu

Em Curitiba, Nísia também encontrou-se com o governador Ratinho Junior, no Palácio Iguaçu. Os dois discutiram novas parcerias para a descentralização do atendimento no Paraná e também para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado.



Ele mostrou à ministra que o Estado está reforçando o atendimento à população, com unidades como os Hospitais Regionais da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, de Toledo, no Oeste, e de Cornélio Procópio, na região Norte, entre outros.