Imóveis ocupados ilegalmente são registrados por toda a cidade (Franklin de Freitas)

Os famosos mocós, definidos como imóveis utilizados ilegalmente por população em situação de rua, estão proliferando por toda a Curitiba. Desde janeiro de 2021 até março deste ano, a Prefeitura recebeu, através da Central 156 (principal canal de comunicação entre o cidadão e o município), um total de 359 solicitações de fiscalizações de mocós na cidade, com a população curitibana tendo denunciado a existência de um total de 253 imóveis ocupados irregularmente em 50 dos 75 bairros da Capital. Os números são da base de dados da Central 156, disponível no Portal de Dados Abertos de Curitiba (www.curitiba.pr.gov.br/dadosabertos/).



A Prefeitura de Curitiba informa que realiza fiscalizações nos imóveis denunciados, dependendo da situação com acompanhamento da Fundação de Ação Social (FAS). Quando uma situação de risco é constatada, equipes da Secretaria Municipal de Urbanismo trabalham para identificar e notificar os proprietários dos imóveis, que são os responsáveis pela limpeza e manutenção dos terrenos. Quando não cumprem com suas obrigações, esses proprietários ficam sujeitos a multas, cujo valor pode variar de R$ 2 mil a R$ 4 mil (com a multa ainda dobrando de valor no caso de uma segunda autuação).



Denúncias podem ser feitas para a Central 156 – por telefone ou pela internet. As denúncias podem ser feitas todos os dias da semana, inclusive feriados, em qualquer horário do dia. Além dos dados pessoais, é importante que o cidadão informe o local da ocorrência e a situação do imóvel. Após a denúncia, uma equipe de fiscalização é acionada para fazer a vistoria do imóvel e proceder com os trâmites para notificar o proprietário (pessoalmente ou por correio, quando o mesmo é identificado, ou então via edital no Diário Oficial da União, quando o proprietário do imóvel é desconhecido).



Cajuru e Boqueirão são os que possuem mais imóveis ocupados irregularmente

Entre os bairros curitibanos, aquele com maior número de mocós denunciados à Central 156 é o Cajuru: em 29 denúncias recebidas desde janeiro de 2021 até março de 2023, um total de 24 mocós foram identificados. A maioria dos relatos dá conta de mocós “tradicionais”, ou seja, imóveis abandonados que foram invadidos por pessoas em situação de rua, que passaram a utilizar esses espaços como moradia, para fazer suas necessidades fisiológicas, consumir drogas ou mesmo queimar materiais recicláveis.



Já o bairro Boqueirão registrou 30 denúncias e teve 20 mocós identificados nos últimos anos, sendo que grande parte dos relatos não dão conta de mocós propriamente ditos, mas sim de invasões de terrenos, onde famílias diversas estariam construindo barracões.



Na terceira posição, o bairro Sítio Cercado, que teve 24 registros e 18 possíveis mocós denunciados às autoridades. Conforme os relatos, até mesmo uma praça pública, a Praça José Soares Grobe, teria sido invadida: “Informa que montaram um barraco na praça. Relata que comentem atos ilícitos no local e também está acumulando lixo e dejetos devido a invasão”, anotaram os atendentes no registro da ocorrência, aberta em janeiro do ano passado.

Números

Antigos barracões

No bairro Rebouças, quarto colocado no ranking de mocós (com 17 denúncias e 15 ocupações irregulares identificadas desde 2021), chama a atenção o fato de que a maioria dos relatos dão conta de antigos barracões industriais que estariam virando mocós. Há ainda um posto de gasolina desativado (na Marechal Floriano Peixoto) e uma antiga balada (que ficava na Rua Engenheiro Rebouças) que teriam sido invadidas.



Consulta

Os números são da base de dados da Central 156, disponível no Portal de Dados Abertos de Curitiba (www.curitiba.pr.gov.br/dadosabertos/). As informações, disponibilizadas mês a mês, foram todas reunidas numa única planilha, sem distinção do assunto, para que depois fossem filtradas apenas as denúncias ou solicitações classificadas como “Fiscalização de mocós”.

Reunidos todos os registros de janeiro de 2021 até o último mês (março de 2023) e aplicado o filtro, chegou-se ao número total de denúncias ou solicitações de fiscalização no período: 359, com 196 registros em 2021, 130 em 2022 e outros 33 em 2023.

Para identificar quantos mocós haveriam na cidade, efetivamente, foi necessário analisar, denúncia a denúncia, os endereços informados pelos cidadãos e as observações apontadas por eles sobre esses locais, a fim de verificar se um mesmo local teria sido denunciado mais de uma vez.

Solicitações de fiscalização de mocós em Curitiba, via Central 156

2023: 33

2022: 130

2021: 196

TOTAL: 359

Número de solicitações de fiscalização de mocós, segundo o bairro de localização do imóvel

Água Verde: 13

Ahú: 2

Alto Boqueirão: 6

Alto da Glória: 4

Alto da Rua XV: 14

Bacacheri: 2

Bigorrilho: 16

Bom Retiro: 2

Boqueirão: 30

Cabral: 14

Cajuru: 29

Campo Comprido: 5

Campo de Santana: 8

Capão da Imbuia: 7

Centro: 11

Centro Cívico: 1

Cidade Industrial: 9

Cristo Rei: 2

Ganchinho: 3

Guabirotuba: 2

Hauer: 19

Hugo Lange: 1

Jardim Botânico: 1

Jardim das Américas: 5

Juvevê: 4

Lindoia: 1

Mercês: 17

Mossunguê: 3

Orleans: 2

Parolin: 6

Pinheirinho: 3

Portão: 4

Prado Velho: 4

Rebouças: 17

Santa Cândida: 4

Santa Felicidade: 2

Santo Inácio: 1

São Braz: 1

São Francisco: 11

São Lourenço: 1

Seminário: 1

Sítio Cercado: 24

Taboão: 1

Tarumã: 2

Tatuquara: 13

Tingui: 1

Uberaba: 7

Umbará: 4

Vila Izabel: 1

Xaxim: 18

Mocós denunciados, segundo o bairro de localização do imóvel

Água Verde: 7

Ahú: 2

Alto Boqueirão: 4

Alto da Glória: 3

Alto da Rua XV: 11

Bacacheri: 1

Bigorrilho: 7

Bom Retiro: 2

Boqueirão: 20

Cabral: 5

Cajuru: 24

Campo Comprido: 2

Campo de Santana: 5

Capão da Imbuia: 2

Centro: 7

Centro Cívico: 1

Cidade Industrial: 8

Cristo Rei: 2

Ganchinho: 2

Guabirotuba: 2

Hauer: 10

Hugo Lange: 1

Jardim Botânico: 1

Jardim das Américas: 5

Juvevê: 3

Lindoia: 1

Mercês: 8

Mossunguê: 3

Orleans: 2

Parolin: 5

Pinheirinho: 2

Portão: 4

Prado Velho: 3

Rebouças: 15

Santa Cândida: 4

Santa Felicidade: 2

Santo Inácio: 1

São Braz: 1

São Francisco: 8

São Lourenço: 1

Seminário: 1

Sítio Cercado: 18

Taboão: 1

Tarumã: 2

Tatuquara: 9

Tingui: 1

Uberaba: 6

Umbará: 4

Vila Izabel: 1

Xaxim: 13