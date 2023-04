Divulgação/Assessoria de Imprensa

Uma das principais vozes brasileiras em filosofia e autoconhecimento, a Monja Coen, vem a Curitiba no dia 25 de abril para uma masterclass gratuita no Conexão Bem-Estar, série de eventos realizada pelo Pátio Batel focada na promoção de uma vida mais leve e saudável. Por esse motivo, o tema está diretamente ligado à essência do evento: “Aprendendo a viver com a ansiedade”.

Graduada no Mosteiro Feminino de Nagoya, a palestrante é fundadora da Comunidade Zen Budista no Brasil e autora de livros best- sellers sobre auto conhecimento e filosofia. Em sua palestra no shopping, Monja Coen irá dialogar sobre a ansiedade: devemos extinguir ou podemos percebê-la, acolhê-la e transformá-la?

O evento conduzido pela Monja irá refletir, sentir, perceber a natureza da ansiedade, angústia, depressão, estresse, bem como da leveza, alegria, contentamento, prazer na existência. Por fim, ela buscará responder à questão: é possível manter-se em presença pura, indivisível, capaz de compreender quem somos e perceber a transitoriedade de sentimentos, emoções, pensamentos adentrando o grande silêncio, o vazio pleno de todas as possibilidades?

O objetivo do evento é que as pessoas reflitam sobre como é possível ter uma vida de qualidade, mesmo em uma rotina que nos exige muito física e mentalmente. Por isso, a convidada desta edição é a Monja Coen: uma autoridade no tema que trará insights valiosos para todos os presentes no evento.

Conexão Bem-Estar

O Conexão Bem-Estar é um evento realizado pelo Pátio Batel que promove um momento de pausa para refletir, estimulando o autocuidado e autoconhecimento. Na edição anterior, o evento trouxe nomes como a escritora Ana Claudia Quintana Arantes, a atriz Mayana Neiva, a professora de filosofia Lúcia Helena Galvão e o psicólogo Rossandro Klinjey, entre outros.

Inscrições

O evento é gratuito, mas as inscrições são limitadas e a ocupação, no dia, é feita por ordem de chegada. Os interessados podem se inscrever pelo Sympla nesta quarta (19), quando o segundo lote será aberto neste link:

https://www.sympla.com.br/evento/masterclass-com-monja-coen/1954532?_gl=1lf9dsw_gaMTQ3MjU0NDcwMi4xNjc5NDkwODc3_ga_KXH10SQTZF*MTY4MTc2MzcxOS4xNy4xLjE2ODE3NjQwMjcuMC4wLjA&share_id=copiarlink

Serviço

Conexão Bem-Estar no Pátio Batel: Monja Coen, “Aprendendo a Viver com a Ansiedade”

Quando: 25 de abril (terça), às 19h30

Onde: Átrio do Piso L1 – Pátio Batel, Av. do Batel, 1868

