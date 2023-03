Pedro Ribas/SMCS

Desde 25 de março, locais de Curitiba recebem a campanha ‘Saúde é prevenção: cuide de você, evite o câncer de intestino’. A estufa do Jardim Botânico, as Ruas da Cidadania do Portão, Boqueirão e Pinheirinho, a Casa da Praça do Japão e o monumento da Praça 29 de Março estão iluminados de azul com o objetivo de conscientizar sobre a prevenção da doença.



A Campanha Março Azul 2023 é organizada pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (Sobed), a Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP) e a Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG).

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de intestino é uma doença prevenível e com alta probabilidade de cura, se identificada no início.