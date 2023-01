Reprodução

Um morador de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), acabou se tornando vítima de uma tragédia durante as férias em Matinhos, no litoral do Paraná. O homem, que tinha 46 anos, se afogou na manhã deste domingo no balneário Ipacaraí, entre os postos de guarda-vidas Betaras e Ipacaraí.

Segundo o relato de amigos, a vítima estava no mar com uma prancha de bodyboard quando foi arrastado pela correnteza. Ele ainda tentou nadar para alcançar a parte mais rasa da praia, mas não conseguiu e acabou afundando em seguida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e e uma aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) auxiliou as equipes de resgaste nas buscas pela vítima. O homem foi encontrado a cerca de 150 metros do local onde afundou e teria ficado quase 30 minutos submerso.

Para retirar o homem da água foi utilizada uma moto aquática e as equipes médicas ainda tentaram reanimar a vítima por aproximadamente uma hora, mas ele acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e faleceu.