Moradoras da Casa das Estudantes Universitárias de Curitiba (CEUC), localizada no Alto da Glória, em Curitiba, registraram nesta sexta-feira (20 de janeiro) um boletim de ocorrência por apologia ao nazismo e racismo cometidoos dentro das dependências da moradia das estudantes. A situação foi levada às autoridades um dia após algumas moradoras perceberem que o lado de dentro da porta de madeira do elevador da Casa havia sido vandalizado com uma suástica, só que essa não foi a primeira vez que as estudantes tiveram que lidar com situações, no mínimo, intimidadoras.

Segundo Keu Araújo dos Santos, presidente da CEUC (e primeira pessoa negra a ocupar o posto em 68 anos de história da instituição), atualmente a Casa recebe cerca de 80 moradoras, das quais em torno de 30 são pessoas negras. Até 2018 apenas pessoas do sexo feminino eram recebidas, mas desde 2018 as portas foram abertas para agregar mulheres trans e há um processo para que homens trans passem a ser acolhidos também. Ao mesmo tempo, a tensão entre as próprias moradoras dentro da casa vem crescendo, com especial destaque para um enfrentamento de caráter racial, mais até do que uma questão de gênero.

No primeiro semestre de 2022, por exemplo, uma moradora negra da casa foi agredida por uma outra mulher, branca. A agressora, que foi identificada e confessou o fato (inclusive o racismo), chegou a ser expulsa após deliberação em assembleia.

Já no último mês (dezembro de 2022), as moradoras negras da instituição resolveram fazer uma espécie de mural com suas próprias fotos, deixando o material exposto no elevador da Casa. Segundo Keu, “o trabalho era uma forma de fortalecer os corpos pretos naquele espaço, a pretitude. Uma forma de mostrar representatividade, força e união dos corpos pretos que habitam esse espaço”. Já na semana seguinte, contudo, outras moradoras começaram a riscar e vandalizar as fotos das colegas, arrancando-lhes os olhos, em alguns casos, e noutros a cabeça.

Nesta semana, o estopim. Foi quando as moradoras notaram duas suásticas rasuradas na parte interior da porta do elevador, acompanhado de mensagens como “sou branca e não sou racista. “É dentro do elevador, que as coisa se dão escondidas. A agressora se esconde de um fato quase impossível de ser pega, porque o elevador não tem câmera, nada que fiscalize essa situação”, comenta Keu, citando ainda que outras pessoas pretas saíram da Casa por não suportar a tensão que existe no local.

“É simplesmente sufocante”, afirma o presidente, citando que a suspeita é que todos os casos de violência recentes tenham sido perpetrados por outras moradoras do próprio CEUC. “Por isso exigimos investigação criminal no âmbito universitário e da Polícia Federal”, explica Keu.

Porta do elevador da CEUC (Foto: CEUC) Obra feita por moradoras da CEUC que foi vandalizada recentemente (Foto: CEUC)

Boletim de ocorrência e investigação por apologia ao nazismo e racismo

Nesta sexta-feira (20 de janeiro) a presidência do CEUC-PR esteve numa delegacia de polícia acompanhada do advogado Valnei França Fils. Um boletim de ocorrência foi registrado e, segundo Fils, o caso agora passará a ser investigado como apologia ao nazismo e racismo.

“Há uma grande quantidade de mulheres pretas que relataram estar sofrendo racismo por parte de outras moradoras da CEUC. É uma sequência de violências que as meninas vêm sofrendo e isso desembocou no encontro de suástica e outras mensagens de ódio na parede do elevador, a porta que fica para dentro. Tinha a suástica e outras mensagens, de cunho supremacista”.

Tanto o advogado como o presidente do CEUC-PR chamam a atenção, ainda, para o fato da violência dentro da Casa estar relacionada com um contexto político maior, o que causa uma preocupação a mais justamente pelo fato da escalada de violência política no país (o que culminou nos atentados terroristas perpetrados por bolsonaristas em Brasília, no 8 de janeiro, com destruição dos símbolos da República e da democracia brasileira na capital federal).

“Encontramos também no elevador outras imagens. Isso não foi de agora, foi escrito em dezembro, um B22. As questões se dão também no campo político, ideológico, para ver como a extrema-direita atua na CEUC”, afirma Keu. “É uma moradia de mulheres, tem algumas pessoas trans. Tudo isso chamou a atenção pela violência política”, ressalta ainda o advogado.

Diálogo com a UFPR e apelo por melhorias estruturais

A partir da tensão crescente e da escalada de violência dentro da CEUC-PR, um canal de diálogo foi aberto pela instituição junto da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Essas conversas definiram que haverá um acolhimento das moradoras que se sentiram vítimas de algum tipo de violência, com a oferta de atendimento psicológico. Além disso, há uma discussão para que seja oferecida uma formação política para as moradoras. “No elevador escreveram assim: ‘eu sou branca e não racista’. Isso demonstra um desconhecimento do contexto histórco do nosso país, das relações sociais. Tivemos um diálogo para trazer essa formação essas rodas de conversa, e estamos institucionalizando o projeto”, explica Keu. “Os casos só vêm se intensificando, há uma escalada de violência. Precisamos inibir esses indivíduos”, destaca.

Outro ponto que vem sendo debatido com a Universidade é a necessidade de reformas estruturais na CEUC-PR, o que englobaria a implementação de outros instrumentos de segurança dentro da casa, como a instalação de câmeras em lugares como o elevador. “Precisamos mexer na esfera estrutural do prédio, que é antigo. O imóvel já tem 68 anos, há um ano e meio, dois anos, houve um incêndio na casa. Temos vários problemas estruturais e solicitamos reforma, até para ter uma saída de emergência. Já tivemos reformas pontuais, mas queremos uma reforma no prédio por inteiro. O imóvel é cedido pela universidade e isso também interfere na nossa convivência. É direito nosso ter um lar digno e não estamos tendo isso”.

Confira abaixo, na íntegra, a nota de repúdio divulgada pela CEUC-PR em suas redes sociais:

NOTA DE REPÚDIO

A Casa da Estudante Universitária de Curitiba (CEUC) vem por meio desta nota manifestar seu total repúdio acerca do caso de apologia ao nazismo e racismo ocorrida nos últimos dias, no qual o mais recente refere-se á uma suástica nazista desenhada no elevador.

Assim como ocorrido anteriormente, onde a representação em desenho de mulheres negras foi brutalmente destruída, não se trata apenas de um rasgo ou rabisco e sim um símbolo de ameaça e opressão. Quando refletimos sobre o nazismo e o que fazia dele algo tão horrendo, para além da simbologia complexa das suásticas e de toda uma política hegemônica, percebemos que a essência do horror nazista é a noção de que algumas pessoas são menos humanas do que outras, e de que basta pertencer a um determinado grupo étnico, social e religioso para perder o direito à dignidade, à liberdade e à vida.

É evidente neste ato criminoso de apologia ao nazismo, o reflexo do atual contexto político de nosso país onde houve um crescimento da extrema direita e ideais supremacistas. Dado esse cenário, não podemos tratar como um caso isolado e muito menos naturalizar a situação, tanto as entidades representativas dos estudantes, quanto a universidade tem o dever de enfrentar qualquer manifestação dessa natureza. Nisso, serão tomadas todas as medidas necessárias — e em constante diálogo com a universidade — para uma resolução justa e efetiva o mais breve possível.

Comissão Antirracista da CEUC, 2023.