(Prefeitura de Jandaia do Sul)

Morreu nesta quinta (23) a quinta vítima do trágico acidente entre um trem e um ônibus da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (Apae) de Jandaia do Sul, no norte do Paraná, em 9 de março. João Lucas dos Santos Silva, 8 anos, estava internado em estado gravíssimo no Hospital Metropolitano de Sarandi desde o dia do acidente. Segundo informações da Prefeitura de Jandaia do Sul, outras cinco vítimas continuam internadas em hospitais da região.

Duas adolescentes morreram no dia do acidente. Uma cozinheira da Apae, que tinha 55 anos, morreu no hospital. E outra estudante, de 56 anos, que chegou a receber alta do hospital morreu na segunda-feira (20).

No dia do acidente, o ônibus da Apae estava levando os estudantes para casa quando colidiu com o trem na altura da rua Presidente Kennedy, na localidade da Vila Rica. Foram pelo menos 29 vítimas, sendo 25 crianças, três monitores, e o motorista.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Pelas imagens, o ônibus tenta atravessar a linha férrea e é atingido pelo trem. Do outro lado da via, um carro branco havia parado instantes antes, para esperar o trem passar. A linha férrea é sempre preferencial em relação às ruas que a cortam.

Autoridades investigam as causas do acidente. Segundo a Polícia Civil, o motorista prestou depoimento e afirmou que que não viu o trem se aproximando por causa do mato alto perto da linha férrea.

O Ministério Público do Paraná (MPPR) abriu um inquérito civil para verificar se os ônibus utilizados pela Prefeitura de Jandaia do Sul para o transporte escolar estão ou não irregulares.