Morreu nesta segunda (17) o empresário Gennaro Nicolella, 69 anos, proprietário do restaurante Pizzicato, pioneiro da comida italiana em Curitiba. Ele também foi dono do Landerna e do Polpettas, que fechou no fim do ano passado. O velório começa nesta segunda (17) às 17 horas da Capela 5 do Cemitério Parque Iguaçu. O sepultamento será no mesmo cemitério às 10 horas desta terça (18). A morte de Gennaro causou grande comoção nas redes sociais.

“Meu avô deixa um grande legado na área de pizzaria e restaurante para Curitiba. Ele primeiro abriu o Landerna, depois vendeu e voltou para a Itália. No retorno, abriram a Pizzicato, aberto até hoje, desde 197. Depois meu avô, minha avó e meus pais abriram o Polpettas, que fechou no ano passado”, contou Leonardo Gabardo, neto de Gennaro, à reportagem do Bem Paraná.

O empresário lutava contra um câncer.