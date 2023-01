Morreu nesta terça-feira, 3 de janeiro, o jornalista Aroldo Murá Gomes Haygert, aos 82 anos. Ele lutava contra um câncer desde abril de 2022 e estava internado no Hospital São Vicente, em Curitiba, desde o dia 25 de dezembro.

Murá coordenava o projeto Memória Paranaense e atuou como presidente do Instituto Ciência e Fé de Curitiba. O jornalista também era parte do conselho editorial da Revista Ideias desde o início da publicação. Ela mantinha uma coluna no Portal Banda B, em forma de newsletter.

Aroldo Murá nasceu em 1940, em Querência do Bugio, Rio Grande do Sul. Aos oito anos, ele se mudou para Irati (PR).