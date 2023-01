Globoplay

Morreu, aos 91 anos, Valentina de Andrade, em Londrina, no norte do Paraná, em 31 de dezembro. Ela teve o nome envolvido no caso Evandro, no Litoral do Paraná, e chegou a ser julgada no caso “Emasculados de Altamira”, no Pará.

Valentina foi acusada de chefiar um grupo satânico e assassinar crianças em rituais de magia negr no caso que ficou conhecido como “Emasculados de Altamira”, no Pará, mas foi absolvida por falta de provas em 2003. Ela também foi investigada por suposto envolvimento no desaparecimento de Evandro Caetano e Leandro Bossi, em Guaratuba, no Litoral, em 1992, porque estava na cidade com outros integrantes de sua seita, mas não chegou a sofrer processo.



Caso Emasculados de Altamira.

Quatorze meninos foram mortos, sendo que seis deles tiveram o órgão genital mutilado entre e 1989 e 1993 no município de Altamira, a 455 quilômetros de Belém. Cinco ainda seguem desaparecidos, e três sobreviveram, embora também tenham tido os órgãos mutilados. No Tribunal do Júri, Valentina foi absolvida por seis votos a um.