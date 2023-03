Cassiano Rosário

Morreu na madrugada desta terça (14) o fundador do famoso parque de diversões Park Tupã, Hugo Aloísio Mayer, aos 73 anos. Por causa do falecimento, o parque não abrirá nesta terça (14) nem quarta (15). “Hoje não tem alegria. Perdemos sim um grande pai, marido e que por quase 48 anos dedicou-se e respirou o Park Tupã”, diz publicação nas redes sociais do parque.

Vários amigos lamentaram a morte do fundador do parque nas redes sociais. “Seu legado e trabalho estará sempre presente na mente e nos corações todos nós… fez parte da história de nossa família e de muitas outras, aliás, o Sr fez que todos nós que aí vivemos virarmos uma grande família!”, diz uma publicação. “Que Deus o receba em um bom lugar. Nossos sentimentos a toda família! Que Deus conforte seus corações!!”, afirma outra postagem.

Ele morreu durante uma cirurgia cardíaca. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento, mas segundo o serviço funerário municipal, não será em Curitiba. Natural de Saudades, no oeste catarinense, Hugo deixa a esposa Índia, a filha Jerusa e o neto José Vitor.

Redes Sociais