Morreu nesta quarta (19) à noite em Curitiba, aos 65 anos, o empresário e ex-presidente da Associação dos Amigos do HC Pedro de Paula Filho. Voluntário da instituição há mais de 30 anos, ele respondia pela presidência do Conselho Superior. Pedro morreu em decorrência de complicações causadas por um tumor no abdômen. Como último desejo, ele pediu que suas homenagens sejam entregues em produtos de higiene pessoal para doação aos Amigos do HC ao invés de flores. A Associação emitiu nota de pesar pela morte de Pedro, que gerou grande comoção nas redes sociais.

Natural de Jandaia do Sul (PR), Pedro nasceu em 27 de novembro de 1957. Ao assumir a presidência da Associação, em 2017, adotou o propósito de atuar em prol dos pacientes do Hospital de Clínicas, trabalho que seguiu desenvolvendo mesmo depois de deixar a função, seis anos depois, ao concluir o segundo mandato à frente dos Amigos do HC.

Em suas gestões, procurou estreitar a relação da Associação com o Complexo Hospital de Clínicas e a Universidade Federal do Paraná, com o objetivo de identificar e atender as demandas em benefício da saúde, pesquisa e formação dentro do hospital. Como ele costumava dizer, o papel da Associação é ser a ponte entre quem precisa e quem pode ajudar.

Em seis anos no comando os Amigos do HC repassaram mais de 66 milhões ao HC em revitalizações, equipamentos de alta tecnologia e atendendo às necessidades do maior hospital público do Paraná.

Um dos seus maiores legados é o prédio do CEDIVIDA, o Centro de Direitos à Vida da Pessoa Idosa, inaugurado nesta semana. Um projeto desenvolvido durante suas gestões como presidente da Associação.

Sua trajetória com os Amigos do HC começou muito antes de tornar-se presidente. Em 1996, iniciou seu trabalho voluntário em prol da Maternidade do HC. Nascia naquele momento sua vocação para fazer o bem.

Foi ele também o responsável por deixar registrada para posterioridade a história dos Amigos dos HC. Em 2021, lançou em comemoração aos 35 anos da instituição o livro e documentário “35 anos de Amizade Pela Vida”. Um grande marco para a organização.

Empresário e empreendedor, foi presidente do SINFAC/PR, o Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil do Paraná, vice-presidente da FEBRAF, a Federação Brasileira de Fomento Mercantil e membro do Conselho Consultivo da ANFAC, a Associação Nacional de Fomento Comercial.

“Mais do que qualquer título recebido, era um amigo de todos e deixa o exemplo de liderança, humildade e principalmente de amizade e alegria de viver”, diz nota da Associação Amigos do HC.

Pedro deixa a esposa Anna Maria e dois filhos, Maria Luiza e Pedro Henrique.