Reprodução / Facebook

O empresário Ingomar Heidorn, dono da tradicional Banca do Batel, em Curitiba, morreu na segunda-feira (20), aos 78 anos. A informação foi dada pela página da Banca no Facebook. A causa da morte não foi informada. Ele estava internado no Hospital do Idoso.

“É com imenso pesar que informamos o falecimento na tarde de ontem, dia 20/02 do nosso pai e amigo, Ingomar Heidorn. Muitos o conheceram como Alemão, Seu Ingo ou Ingo da Batel”, diz um comunicado na página, datado desta terça-feira (21).

Heidorn veio de Indaial (SC) e se estabeleceu em Curitiba. Depois de tentar o futuro em outros ramos, viu na banca de Revistas uma boa oportunidade. Ele abriu as portas da banca na Praça do Batel em maio de 1971. Lá, trabalhou por mais de 35 anos. Depois disso, deixou o comando da banca para os filhos, mas ainda participava dos negócios.

O velório e o sepultamento foram nesta terça-feira (21).