Facebook

Após três de anos luta pela vida, morreu na madrugada desta quarta (15), Vinícius de Brito Samsel, 3 anos. Ele sofria de Atrofia Muscular Espinhas (AME), do tipo 1. Morador em Engenheiro Beltrão, ele pesava apenas sete quilos e usava uma máscara para auxiliar na respiração. A família travou uma luta na Justiça para a criança ter acesso ao remédio Zolgensma – conhecido como o medicamento mais caro do mundo. Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a compra do medicamento, mas o depósito dos R$ 7,3 milhões por parte da União só foi feito na terça (14), tarde demais.

“E, por ironia da vida, após ganhar na Justiça o direito ao medicamento desde dezembro, a União resistiu muito em cumprir a decisão do STF. Ontem [terça-feira, 14], a União fez o depósito em conta judicial. Praticamente no mesmo dia de sua partida”, lamentou a advogada Graziela Costa Leite, em seu perfil no Instagram. Mesmo com a ação na Justiça, a família fez inúmeras campanhas para arrecadação de dinheiro para a compra do medicamento.

Os pais do menino comunicaram a morte de Vinicius no Facebook: “Você lutou até o último segundo filho, foi tudo tão rápido que ainda não conseguimos acreditar que você não estará mais entre nós. Como dói. Agora não tem mais sofrimento, agora você pode descansar, obrigado por todos os nossos momentos juntos, o quanto você nos ensinou, temos muito orgulho de você, nosso guerreiro. Te amaremos pra sempre.”

Vinicius estava internado no hospital Santa Casa de Campo Mourão, desde o início desta semana.

Relembre

Tudo começou quando sua mãe Rayane de Brito Pereira engravidou, aos 17 anos. Junto com Rayane, o pai Welton Douglas Samsel, lutou para que não faltasse nada ao pequeno. Então no dia 17 de janeiro de 2020, nasceu o “Super Vini”.

Cada dia era uma nova descoberta, uma risada ali e uma ‘bardinha’ no banho aqui. Mas no terceiro mês os pais perceberam que aquele menino agitado estava mais quieto, as perninhas não se movimentavam tanto, o banho estava calmo. Preocupados, Rayane e Welton pagaram uma consulta com pediatra que encaminhou o bebê ao neuropediatra.

Após diversos exames, o resultado veio: com apenas quatro meses de vida, Vinícius foi diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME), tipo 1, o grau mais severo, que prejudica todos os músculos, a capacidade respiratória e também a ingestão de alimentos. Os portadores da AME têm baixos níveis da proteína que possibilita os movimentos, a SMN.

Para retardar o avanço da doença, o primeiro remédio foi receitado: Spinraza. A família conseguiu o medicamento gratuito pelo SUS, junto com seu leite. O segundo susto veio mais tarde, quando os pais descobriram que o filho precisaria de um outro remédio, dessa vez o mais caro do mundo, o Zolgensma, considerado o tratamento mais revolucionário para a AME, já que busca reparar diretamente os genes, para que eles sejam capazes de produzir as proteínas deficientes em quantidades normais.