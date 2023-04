Sabará Júnior (reprodução / Facebook)

O jornalista e radialista Sabará Júnior, da Rádio Cultura de Andirá (norte do Paraná), morreu na noite desta quinta-feira (6). Segundo informações preliminares, ele sofreu um infarto e não resistiu. Ele deixa esposa e filhos.

“É com muita tristeza que a Rádio Cultura de Andirá se despede de um grande amigo e locutor, Sabará Júnior. Um grande homem e profissional exemplar que deixou sua marca na nossa rádio e em nossas vidas”, escreveu a rádio, em seu perfil no Facebook. Sabará era uma figura única, sempre com um sorriso no rosto, uma energia contagiante e aquela voz que marcava por onde ele passava. Sempre se dedicou de corpo e alma ao rádio. Hoje é difícil imaginar nossa rádio sem a voz do Sabará, sem sua alegria contagiante e sem seu comprometimento, mas temos certeza de que ele deixou um legado importante que irá continuar vivo em nossos corações”.

Sabará Junior também era presidente do PT de Andirá. Ele trabalhou em várias rádios, tanto em São Paulo quanto na região do Norte Pioneiro do Paraná. Morava em Andirá desde 2014. Nos últimos anos, trabalhou na rádio Timburi. Mais recentemente, foi contratado pela rádio Cultura.

No último dia 28 de março, Sabará Júnior fez uma postagem na qual agradecia por estar há 8 anos sem fumar.

Nas redes sociais, amigos e fãs lamentaram a perda.