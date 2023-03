PRF-SP

A Prefeitura da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, confirmou na tarde deste domingo (19) a quinta morte causada pelo trágico acidente com um ônibus de romeiros, que saíram do município com destino a Aparecida (SP) na última sexta (17). O ônibus de dois andares tombou no Km 511 da rodovia Régis Bittencourt em Cajati, na Serra do Azeite (SP), no sentido de São Paulo

Segundo a prefeitura, Bianca Rodrigues dos Santos, 25 anos, estava internada no Hospital de Pariquera Açu em estado grave. “Mesmo abalada emocionalmente, a família reuniu forças ainda para autorizar a doação dos órgãos da Bianca, gesto que certamente vai salvar outras vidas”, informou a Prefeitura. “Reafirmamos o comprometimento de toda estrutura da Prefeitura para dar suporte e apoio aos familiares e amigos. Assim que tenhamos confirmações, daremos mais informações acerca do velório e do sepultamento”.

Segundo a PRF, o ônibus de turismo tinha autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O disco tacógrafo estava com problemas, não sendo possível verificar a velocidade no momento do acidente.

Além de Bianca, o acidente provocou as mortes de Isadora Teixeira Barão, 7 anos; Wesley Thiago Schuster, 28 anos, Gabriela Davorregio Kavecki, 16 anos e Rodrigo Marcelo Vieira de Lima.

De acordo com as informações da Prefeitura Municipal permanecem internadas dez pessoas que estavam no ônibus.

Hospital Pariquera Açu

– Jefferson José Santos de Lima, 28 anos, enfermaria

– José Airton Cadena de Lima, 54 anos, enfermaria

– Pedrolina Aparecida Santos de Lima, 47 anos, enfermaria

– Rafaela Teixeira Linhares, 34 anos, enfermaria

– Raquel de Lima Teixeira, 55 anos, enfermaria

– Wania Lodi Kaseker Schamberg, 36 anos, UTI

Hospital Regional de Registro

– Franciele Strugala Coelho, 32 anos, enfermaria

– Kauã Durau do Nascimento, 14 anos, UTI

– Mariana Cecília Ferreira Kologi, 12 anos, enfermaria

– Thais Regina Martins, 31 anos, enfermaria