PRF-SP

A Prefeitura da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, confirmou na noite desta quinta (06) a sexta morte em decorrência do acidente na Rodovia Régis Bittencourt, no dia 17 de março. O acidente aconteceu com ônibus de romeiros que saiu da Lapa com destino a Aparecida SP. A vítima é Pedrolina Aparecida Santos de Lima, de 47 anos.

