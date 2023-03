Divulgação





A Câmara do Comércio e Indústria Brasil-Japão do Paraná (CCIBJ-PR) lamenta a morte de um dos fundadores da entidade, o empresário Yoshiaki Oshiro, aos 81 anos. Ele faleceu na madrugada desta quinta-feira (02), na UTI do Hospital São Lucas, em Curitiba, em decorrência de falência dos órgãos.

Nascido em Getulina (SP), Oshiro foi presidente da CCIBJ-PR por três gestões consecutivas, sempre se destacando por buscar o fortalecimento do setor empresarial do Estado e na constante cooperação entre Brasil e Japão. Durante o período em que esteve à frente da entidade, Oshiro tratou de projetos que firmaram ainda mais as relações comerciais entre as duas nações nas esferas públicas e privadas e realizou diversas missões econômicas e culturais ao Japão entre 2014 e 2018.

Ao lado do ex-deputado estadual e federal Antônio Ueno, Oshiro é considerado uma das principais figuras na criação da CCIBJ-PR. Devido à sua contribuição, o ex-presidente foi homenageado na última edição do Bonenkai da CCIBJ-PR, pelos serviços prestados no desenvolvimento do intercâmbio cultural, comercial e científico ao longo dos anos em que participou ativamente das ações da Câmara.

Na ocasião, Yoshiaki Oshiro agradeceu o reconhecimento recebido pela atual gestão. “A homenagem é um momento muito importante para minha vida, para o meu espírito e minha pessoa. Lembro de quando começou esse jantar do Bonenkai com o Antonio Ueno e com mais três pessoas no restaurante Nakaba. E, nesse dia, ficou marcada uma fala do Ueno sobre sempre estar próximo de quem possa contribuir com o desenvolvimento do país”, disse.

O velório está marcado para esta sexta-feira (3), das 9h às 17h, no Cemitério e Crematório Memorial da Vida, localizado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Oshiro deixa três filhos, enteados e cinco netos.

Carreira

Além do trabalho desenvolvido na CCIBJ-PR e no Instituto Cultural e Científico Brasil-Japão, o empresário teve uma carreira profissional exemplar. Na década de 80, o economista foi nomeado secretário de Estado de Abastecimento no Governo Ney Braga. Ele também ocupou o cargo de presidente da Ceasa do Paraná e atuou em funções de liderança das empresas Hotel Fazenda Aizen, Toho Laboratório Industrial e Nikken.