A morte de Eduardo Good do Rosário, 16 anos, após ser atropelado por um ônibus no bairro Batel, em Curitiba, gerou comoção nas redes sociais.



O acidente aconteceu por volta das 20h30, deste domingo (5), na Avenida 7 de Setembro. Segundo testemunhas, o adolescente pegava ‘rabeira’ no veículo quando sofreu a queda e foi atingido pelo biarticulado após o guidão da bicicleta enroscar no ônibus, capotar e ser atropelado



O Colégio Sesi da Indústria CIC publicou nota de pesar nas redes sociais: “É com extremo pesar que informamos o falecimento do nosso aluno Eduardo Good do Rosário- 3 ºano tarde. Lamentamos intensamente esta fatalidade e neste momento de perda e dor, transmitimos os nossos sentimentos aos familiares! Sentiremos muito sua falta!”.



Familiares do adolescente foram até o local e ficaram bastante abalados.

O velório do adolescente acontece na capela da Funerária Henning e o sepultamento será realizado no cemitério Municipal de Mafra, em Santa Catarina, na terça-feira (7), às 11h.