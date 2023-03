Magda Oliveira tinha 64 anos

Em nome da comunidade universitária, o reitor da Universidade Estadual de Maringá (UEM) Leandro Vanalli, a vice-reitora Gisele Mendes, a superintendente do Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM) Cremilde Radovanovic, e toda equipe diretiva do HUM lamentam profundamente o falecimento da professora Magda Lúcia Félix de Oliveira, aos 64 anos, na manhã desta quarta-feira (22).

Magda era professora do Departamento de Enfermagem (DEN) desde o ano de 1987 e ministrou aulas na graduação e pós-graduação. Ela se graduou na Universidade Federal de Goiás (UFG), era mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Durante todos os anos de dedicação à UEM, além de lecionar também ocupou cargos importantes na instituição, como chefe de Gabinete da Reitoria, entre os anos de 2010 e 2012, e também foi eleita superintendente do HUM em 2012, sendo sua marca precursora, já que era enfermeira e não médica, como foram todos os seus antecessores. Atualmente ocupava o cargo de assessora especial para desenvolver atividades estratégicas relacionadas ao Complexo de Saúde. Também era atual integrante do Conselho Estadual de Saúde do Paraná, onde representava a UEM.

Para o reitor Leandro Vanali e a vice Gisele Mendes, a professora Magda de Oliveira representa a história da luta pela universidade pública e gratuita, especialmente no que diz respeito à luta em favor do Sistema Único de Saúde. Eles lembram que Magda foi uma ardorosa defensora do hospital universitário da UEM e será sempre exaltada também pela atuação política pautada na defesa da democracia e das políticas públicas de proteção à população mais necessitada.

Cremilde, superintendente do HUM, disse que hoje é um dia muito triste, pois Magda não era apenas uma companheira de trabalho, mas sim uma grande amiga e que por onde passou deixou sua marca de muito trabalho e dedicação, não medindo esforços para a valorização da saúde pública e de qualidade. “Minha eterna gratidão a esta grande mulher e profissional exemplar que infelizmente nos deixou”.

O velório da professora será no Cemitério Parque de Maringá, a partir das 10 horas, nesta quarta-feira, 22. Seu sepultamento ocorrerá amanhã (23), às 9 horas.