UFPR

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) lamentaram a morte da estudante de Medicina Veterinária e soldado Francielle Coimbra da Luz, 36 anos, no 23 de novembro, por complicações de pós-parto. Aluna do 5° periodo, ela também era Cabo da Polícia Militar e era lotada no Hospital Militar do Paraná, em Curitiba. Francielle deixa três filhos, de 15 anos , 4 anos e o recém-nascido.

O enterro aconteceu na quinta (24) , às 16h, em Almirante Tamandaré (R. São Januário, 123 – Jardim Monte Santo, Alm. Tamandaré).

A UFPR e a comunidade universitária, em luto, prestam sentimentos a amigos e familiares. Colegas e familiares também se manifestaram nas redes sociais sobre a morte de Francielle.