Foto: Guarda Municipal de Campo Largo

Às 17 horas de sábado (8), a Guarda Municipal de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, foi acionada para prestar atendimento em uma colisão de trânsito, nas proximidades da Rua Xavier da Silva.

No local a equipe foi informada que um motociclista havia colidido em um carro estacionado, ao verificar as condições do condutor foi possível constatar que ele estava com sinais de embriaguez, sendo realizado o teste do etilômetro que comprovou a suspeição.

