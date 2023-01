O motorista de um caminhão saiu de Ponta Grossa na manhã deste sábado (14) e atravessou Curitiba causando um rastro de acidentes e colisões. Ele veio derrubando engradados de cerveja pela BR-277 desde Ponta Grossa e entrou em Curitiba desgovernado pela rodovia batendo em veículos e causando acidentes. Há ocorrências na Rua Pedro Gusso, na Arthur Bernardes, na Avenida República Argentina e em outros diversos pontos. Só parou sozinho na Vila Barigui, na Cidade Industrial de Curitiba, quando foi abordado pela Guarda Municipal de Curitiba. A estimativa é que a carreta tenha causado acidentes com mais de 50 carros. O número exato de acidentes e feridos ainda não foi confirmado pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), que ainda levanta as informações. Porém, ninguém ficou ferido gravemente.