Divulgação PRF

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Teixeira Soares, no Sudeste do estado, ofereceu denúncia contra um motorista de ônibus que provocou um acidente que resultou em sete pessoas mortas – incluindo uma criança de três anos e sua mãe – e seis feridas gravemente. Ele foi denunciado por sete homicídios, seis lesões graves e duas leves, cometidos com dolo eventual na madrugada de 31 de janeiro na BR 277, quando conduzia um ônibus da linha Florianópolis-Foz do Iguaçu. O acidente aconteceu em Fernandes Pinheiro, município da comarca de Teixeira Soares.

As investigações apuraram que o motorista, de 43 anos, assumiu o risco do resultado, pois, horas antes do acidente, seu estado de sonolência era visível para os passageiros. Conforme a denúncia, durante o percurso, pelo estado de sono do condutor, o veículo teria invadido a pista contrária por diversas vezes – o motorista inclusive teria parado em diferentes ocasiões para lavar o rosto, buscando amenizar o efeito do seu cansaço.

Mesmo com todos os sinais de que não estava em condições de dirigir, o denunciado assumiu o risco e continuou a viagem, ocasionando as mortes e lesões.