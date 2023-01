PMPR

Uma motorista conseguiu derrubar cinco postes, na manhã deste domingo (1º), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente inusitado aconteceu na Avenida Ayrton Senna da Silva, no Jardim Busmayer.



A motorista perdeu controle do carro e bateu em um poste com um grande transformado, que acabou arrastando outros cinco postes e trincando um sexto. transfgorm quando perdeu o controle do veículo. Com a batida, cinco postes foram ao chão e um sexto acabou trincado.

Ela teve ferimentos leves e recusou atendimento no local. Ela não estava alcoolizada.