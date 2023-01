Reprodução/Samu

Um acidente na tarde desta segunda-feira (2) mobilizou até o socorro aéreo na BR-277, no sentido Litoral para Curitiba. O acidente aconteceu no km 25, por volta das 17 horas, e envolveu um automóvel que capotou e duas bicicletas. Sete pessoas ficaram feridas, duas com gravidade.

