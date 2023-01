(Foto: Reprodução/ Valdeir Batista Online)

O município de Cianorte, no noroeste do Paraná, registrou nesta sexta-feira (13 de jneiro) um acidente envolvendo uma Ferrari avaliada em mais de R$ 1 milhão. A ocorrência foi na PR-323 e aconteceu depois do motorista perder o controle da direção do veículo, que tem placas de Joinville, sair da pista e colidir contra algumas árvores. As informações foram dadas em primeira mão pela página Valdeir Batista Online, focada em notícias de Cianorte e região.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu a ocorrência, mas não localizou o motorista, que já havia saído do local. Alguns parentes dele, no entanto, estavam ali e informaram que o homem, que tem 39 anos, não teria se ferido e que não queria registrar a ocorrência.

Não se sabe ao certo o que teria causado a situação, mas chovia quando houve o acidente. Além disso, os policiais que estiveram no local checaram as documentações da Ferrari e do motorista, mas não encontraram irregularidades.

A ocorrência acabou causando fila no local, mas não por causa do acidente em si. É que muitas pessoas que passavam pelo local ficavam curiosas ao ver a Ferrari acidentada e paravam para conferir a situação de mais perto. Os curiosos só foram embora depois de um guincho particular recolher o veículo de luxo.