Robson Mafra

O Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc) fez, na tarde de ontem, uma operação de conscientização pelo uso indevido da via destinada aos ônibus. O ato foi nas canaletas da Estação Morretes, no bairro Portão, no Boqueirão.



“Apesar das pessoas terem uma falsa sensação de que a canaleta é mais segura, pelo menor movimento dos ônibus comparado aos demais veículos, essa via não deve ser utilizada por ciclistas e pedestres. Reforçamos que a velocidade do ônibus é maior na canaleta e, portanto, a dificuldade de freio é maior do que os demais veículos”, disse o o presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira.