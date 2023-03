Flagrante de uso indevido das canaletas: população deve denunciar (Sindimoc/Reprodução)

O Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc) realiza nesta terça-feira (21), às 16h30, uma ação de conscientização pelo uso da via destinada aos ônibus, as canaletas. O ato será na canaleta da Estação Morretes, no bairro Portão, e em frente ao Posto de Gasolina Copa 70, no Boqueirão.



De acordo com dados do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), Curitiba tem uma média de 16 acidentes em canaletas envolvendo ciclistas por ano. Em menos de um mês, foram duas mortes provocadas por esse tipo de acidente.



No início de março, um adolescente de 16 anos perdeu a vida após ser atropelado, a Urbanização de Curitiba (Urbs) pontuou que ele fazia parte de um grupo que pegava rabeira no ônibus. Na última terça-feira, uma idosa e uma criança de cinco anos acabaram atropeladas por um biarticulado. A mulher não sobreviveu.



“Apesar das pessoas terem uma falsa sensação de que a canaleta é mais segura, pelo menor movimento dos ônibus comparado aos demais veículos, essa via não deve ser utilizada por ciclistas e pedestres. Reforçamos que a velocidade do ônibus é maior na canaleta e, portanto, a dificuldade de freio é maior do que os demais veículos”, diz o presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira.



“O Sindicato também deixa aqui um pedido à sociedade para que, caso vejam ciclistas na rabeira do coletivo, imediatamente chamem o apoio da Guarda Municipal. Podemos evitar vários acidentes dessa forma”, reforça o presidente do Sindimoc.