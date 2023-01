Foto: Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná

Após uma manhã tranquila, com trânsito fluindo bem na maior parte do tempo, o fluxo de veículos se deslocando pelas estradas do Paraná começou a subir, ao ponto de algumas das principais rodovias do estado já registrarem filas quilométricas. As informações a seguir são da concessionária Arteris Litoral Sul e do Departamento de Estradas de Rodagens do Paraná (DER-PR).

Responsável por atualizar as condições de trânsito na BR-376/PR, a Arteris Litoral Sul informou por volta de meio-dia deste domingo (29 de janeiro) que há filas quilômetricas em Guaratuba, tanto no sentido Santa Catarina como no Sentido Curitiba.

Segundo a concessionária, a fila é maior para quem segue rumo à capital paranaense, com 16 quilômetros de congestionamento (do km 2 da BR-101/SC, em Garuva/SC, ao km 668 da BR-376/PR, em Guaratuba/PR).

Já quem segue sentido Santa Catarina encara uma fila de três quilômetros, registrada entre os kms 665 e 668 da estrada, em Guaratuba.

Já na BR-277, o DER-PR informou que há um desvio operacional no km 42 da estrada. Para quem vai de Curitiba a Paranaguá, o tempo estimado de viagem é praticamente o mesmo registrado durante a manhã, de uma hora e oito minutos. Já quem vai de Paranaguá para Curitiba já vê o tempo médio de viagem subir (era 1h09min por volta das 10 horas e chegou a 1h22min por volta de meio-dia).