A volta às aulas deste ano está pesando no bolso das famílias brasileiras com a alta da inflação e o reajuste de preços. De acordo com Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação dos artigos de papelaria atingiu 9,83% nos últimos 12 meses. Os dados são de fevereiro de 2023.

Líderes do Movimento SOS Combate à Fome (antigo SOS Vila Torres) acreditam que a educação é o caminho mais certeiro para superar a marginalização das populações empobrecidas. Pensando nisso, eles organizaram uma ampla campanha de arrecadação de materiais escolares para serem distribuídos a crianças e adolescentes que vivem em vulnerabilidade social. Na próxima semana, serão distribuídos 700 kits de materiais escolares em seis vilas de Curitiba.

Os kits foram separados em conjuntos de materiais próprios para as crianças e outros para os adolescentes.

O Movimento SOS Combate à Fome foi criado no início da pandemia, em março de 2020, para atender os mais necessitados. Inicialmente o Movimento ganhou o nome de SOS Vila Torres, porque tinha o objetivo de amparar famílias dessa comunidade. Com o tempo, porém, a situação de pobreza se agravou em diversas regiões de Curitiba e o Movimento se espalhou para outras regiões necessitadas da cidade. “O SOS distribui todos oa meses cerca de 2 mil cestas básicas em sete vilas, mas nesta época também levamos o apoio com material escolar”, explica o padre Joaquim Parron, coordenador do Movimento. “Embora seja uma obrigação do poder público bancar a estrutura da educação, é importante que toda a sociedade abrace a causa. Nós buscamos ajudar as famílias que não têm condições de comprar material para os filhos”, completa o religioso.

Datas das entregas:

– Vila Torres – Dia 13 de fevereiro, segunda-feira, às 14h. Rua Guabirotuba, 770 (Capela Nossa Senhora Aparecida).

– Vila União, Tatuquara – dia 14 de fevereiro, terça-feira, às 9:30 da manhã. Rua Profa. Clara Kaehler

– Vila Britanite, Tatuquara – dia 14 de fevereiro, terça-feira, às 15h, Av Antonio Zanon, 190.