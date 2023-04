Representantes da Administração Superior do Ministério Público do Paraná reuniram-se na tarde de ontem para definir ações preventivas. Foto: divulgação/MPPR

Diante das ameaças de ataques divulgadas nas últimas semanas envolvendo escolas de diferentes regiões do Brasil, representantes da Administração Superior do Ministério Público do Paraná reuniram-se na tarde de ontem para definir ações preventivas contra atos que possam colocar em risco a integridade física e psicológica de professores e alunos.

Nesse sentido, o Núcleo de Inteligência do Centro de Apoio Técnico à Execução, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça (Caop) da Criança e do Adolescente e da Educação e o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, do Júri e de Execuções Penais, unidades especializadas do MPPR, monitoram a situação no Estado junto aos órgãos de segurança pública para garantir a imediata atuação das autoridades públicas.

Além disso, o MPPR acompanha a discussão do tema em âmbito nacional, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG).

“O Ministério Público do Paraná, atento ao cenário atual de veiculação de supostas ameaças de agressões aos ambientes escolares, vem adotando, no âmbito de suas atribuições, as medidas indispensáveis para que o poder público implemente as medidas preventivas necessárias que garantam a segurança de todos, bem como para que os fatos sejam devidamente investigados”, destaca Gilberto Giacoia.