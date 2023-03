Redes Sociais

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou cinco pessoas pela morte da DJ Laurize Oliveira, 43 anos, durante a Parada da Diversidade LGBTI, em Curitiba, em 15 novembro de 2022. Ela caiu de um trio elétrico onde se apresentava.

Eles foram foram denunciados por homicídio qualificado por motivo torpe e perigo comum. Entre eles estão a secretária de Educação de Guaratuba, Fernanda Estela Monteiro, que seria sócia da empresa que alugou o trio elétrico para o evento. Outro denunciado é Luis Alexandre Barbosa, que seria colaborador da empresa e o responsável por contratar auxiliares para erguer os cabos de fiação durante a passagem do trio.

Os outros são os colaboradores da empresa: Sidnei José dos Santos e Makaiver Sabadin de Lara, além de Edson Artur Borrin, que dirigia o trio elétrico. A denúncia é assinada pelo promotor João Milton Salles. Caberá a 2° Vara do Tribunal do Júri de Curitiba decidir se aceita ou não a denúncia do MP.

As investigações da polícia apontaram que a empresa mentiu a altura do veículo para conseguir uma Autorização Especial de Trânsito (AET) para trafegar no local do evento. Por conta disso, a polícia entendeu que os responsáveis pela empresa assumiram o risco de matar.

Natural de Goiânia, DJ Laurize era conhecida na comunidade LGBTQIA+ e tocava há mais de 20 anos em baladas no Brasil e no exterior.