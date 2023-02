Sede do Ministério Público do Paraná (Crédito: Divulgação/MPPR)

A 11ª Vara Criminal de Curitiba recebeu nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, denúncia oferecida pelo Ministério Público do Paraná contra um homem investigado como responsável pela morte de um cachorro que vivia nas dependências do terminal rodoviário do bairro Boqueirão, na capital.

Segundo apuração constante em inquérito policial, e que subsidiou a denúncia assinada pela Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba, o denunciado teria atraído o animal e, sem razão aparente, desferido um golpe de facão em seu tórax, causando sua morte. O caso ocorreu em novembro do ano passado.

A investigação demonstrou que o cachorro tinha comportamento manso e era cuidado pelos comerciantes e pessoas que transitavam pelo terminal rodoviário. Uma testemunha relata que, no dia 31 de dezembro de 2022, o investigado também ameaçou dois outros cães que viviam no Terminal Tatuquara, também usando um facão, mas não conseguiu agredi-los devido à presença de funcionários.

O réu, que foi identificado a partir de imagens de câmeras de segurança, está em prisão preventiva e poderá ser responsabilizado pelo crime de maus-tratos, que prevê prisão de dois a cinco anos, além de multa, podendo a pena ter acréscimo considerando a morte do animal.