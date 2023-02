Reprodução/MPPR

O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Ponta Grossa do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu três mandados de busca e apreensão no âmbito de investigação sobre possível esquema de fraudes em concursos vestibulares de universidades estaduais do Paraná.



As investigações sobre o caso tiveram início em dezembro de 2022, a partir de representação formulada pela reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que verificou uma possível tentativa de fraude no vestibular da instituição por meio da utilização de aparelho de telefone celular.