O Ministério Público do Paraná apresentou nesta semana nova denúncia criminal no âmbito da Operação Container, investigação que apurou diversos ilícitos em processos licitatórios de serviços de coleta de resíduos sólidos em vários municípios paranaenses. A denúncia entregue ao Juízo da Comarca de Mangueirinha, em 22 de fevereiro, imputa a um ex-prefeito do Município de Coronel Domingos Soares (gestão 2013-2016) o crime de corrupção passiva por oito vezes.

